Азартные игры во время войны: эксперты рассказали, почему украинцы бегут в казино

В Украине стремительно растет количество людей с игровой зависимостью – более 12 тысяч в реестре лудоманов. Причина – не только в улучшении государственного регулирования, но и в войне, стрессе, экономическом кризисе и легком доступе к азартным играм.

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Об этом рассказали эксперты в комментарии DW. Ежемесячно в список добавляется в среднем 780 новых имен.

Лудомания, или игровая зависимость – это психическое расстройство, официально признанное Всемирной организацией здравоохранения и внесенное в классификацию Американской психиатрической ассоциации. Это не просто привычка играть – это потеря контроля, навязчивое стремление делать ставки, невзирая на последствия. В состоянии зависимости человек может проигрывать большие суммы денег, занимать, обманывать близких, терять работу, семью, социальный статус.

После легализации азартных игр в 2020 году в Украине заработал Реестр лиц с самоограничением, куда могут попасть граждане по собственному заявлению, по решению КРАИЛ или суда. По словам главы нового государственного агентства "ПлейСити" Геннадия Новикова, 99% записей - это добровольные обращения. То есть люди самостоятельно признают свою проблему и пытаются остановить себя из-за юридических механизмов. Новый функционал реестра на платформе Действие. Engine позволит это делать еще проще, в несколько кликов.

Однако ликвидация КРАИЛ и передача функций вновь агентству вызывает опасения относительно стабильности регуляторного процесса. Пока государство оптимизирует бюрократию, зависимые люди ищут спасения.

Специалисты отмечают, что игорная зависимость – это не только о деньгах, это прежде всего о бегстве от реальности. Военный психолог Андрей Козинчук подчеркивает, что особенно уязвимы к лудомании военные – из-за постоянного стресса, потерь, проблем в личной жизни. Многие имеют доступ к средствам, которые теряются в виртуальных казино, и никто этого не контролирует.

Психиатр Владислав Гаргаун считает, что игровая зависимость охватывает растущий круг украинцев, особенно молодых мужчин в возрасте 18-25 лет. Причины – в агрессивной рекламе, легком доступе к микрокредитам и распространении культуры быстрых денег. По словам врача, 10% населения имеют склонность к "дофаминовой зависимости", и в условиях войны этот процент только растет.

По словам экспертов, самая большая сложность в борьбе со лудоманией – ее невидимость. Зависимость не оставляет физических следов, ее просто скрыть. Семьи часто становятся первыми жертвами: долги, развод, распад отношений. Как отмечает Козинчук, государство и бизнес не заинтересованы в признании масштаба проблемы, ведь азартные игры приносят миллиарды. Эксперты едины во мнении, что запрет не решит проблему, для этого нужно:

внедрять информационные кампании о вреде игровой зависимости;

создавать доступные группы терапии;

разрешить родственникам подавать заявления на внесение человека в реестр;

изолировать зависимое от онлайн-казино из-за технических ограничений;

расширить сеть психологов, работающих с лудоманами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стигматизация ущерба от азартных игр во всем мире мешает игрокам обращаться за поддержкой. В результате люди массово скрывают проблемы с азартными играми – причем даже от ближайших, потому что боятся осуждения.

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