Люди массово скрывают проблемы с азартными играми: названа главная причина

Стигматизация вреда от азартных игр по всему миру мешает игрокам обращаться за поддержкой. В результате люди массово скрывают проблемы с азартными играми – причем даже от самых близких, так как боятся осуждения.

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К такому выводу пришла благотворительная организация GambleAware в собственном исследовании. Специалисты призывают всех страдающих от игровой зависимости или других проблем, связанных с гемблингом, обращаться за помощью к специалистам.

"Две трети людей в Великобритании считают, что вокруг этой проблемы все еще существует стигма... Основная проблема заключается в том, что эта стигма удерживает людей от доступа к поддержке", – отмечают исследователи.

Так, около 28% тех, у кого есть проблемы с азартными играми, скрывают свою деятельность от семьи и друзей. Кроме того, 24%, испытывая самый серьезный вред, не обращаются за поддержкой из-за чувства стыда или смущения.

Проблемы есть и с обратной стороны. Так, почти половина респондентов (47%) говорят, что им не хватает уверенности, чтобы поддержать человека, испытывающего вред от азартных игр.

Генеральный директор GambleAware Зои Осмонд призвала людей быть более открытыми и обращаться за помощью. "Только открытый диалог может дать людям возможность обращаться за необходимой поддержкой без осуждения", – сказал Осмонд.

Исследование также выявило обеспокоенность общественности по поводу количества рекламы азартных игр в Великобритании. Около 62% респондентов говорят, что реклама азартных игр "повсюду", в то время как 39% говорят, что видят рекламу как минимум два раза в день.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно выяснилось, что жесткие лимиты на онлайн-ставки привели к неожиданным проблемам в стране ЕС. Анализ рынка показал, что игроки массово уходят к нелегальным операторам.

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