Азартных игроков могли обманывать 10 лет: против регулятора подали исторический иск

В Норвегии к государственному оператору лотерей Norsk Tipping подали крупнейший коллективный иск в истории страны. Более 17 тысяч участников требуют компенсаций из-за ошибок в лотерейных розыгрышах Lotto и Eurojackpot.

Об этом сообщает iGamingToday. Иск базируется на подтвержденных сбоях в системах розыгрыша, которые, по данным Норвежского управления по азартным играм, влияли на шансы игроков выиграть.

"Были ошибки в базе розыгрышей как для Lotto, так и для Eurojackpot. В результате отдельные игроки имели более низкие шансы на выигрыш, чем им сообщали", – заявил партнер юридической фирмы SANDS Ларс Тормодсгард, назвав это очевидным дефектом игры.

Игроки требуют возврата ставок

Участники иска требуют возврата средств за ставки, сделанные в период с 2015-2016 годов до 2025 года, когда проблема была обнаружена и исправлена. Суммы требований различаются:

часть игроков тратила незначительные средства;

другие – вкладывали значительные суммы в течение лет.

Общий объем претензий пока не определен, но он может быть значительным, учитывая масштаб дела.

Между тем, в Norsk Tipping признают факт ошибок, однако отвергают требования истцов. Адвокат компании Хеннинг Харборг заявил, что сбои касались лишь дополнительных розыгрышей, а не основных.

"Мы не считаем, что это является основанием для полного возврата всех ставок", – подчеркнул он. А в компании заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Масштабы сбоев и возможные последствия

Это дело – часть более широкой серии проблем оператора. За последние годы регулятор неоднократно штрафовал Norsk Tipping, в частности на:

46 млн норвежских крон – за ошибки в розыгрышах;

– за ошибки в розыгрышах; более 119 млн крон – общая сумма штрафов за технические и операционные сбои.

Это означает, что дефект мог длиться до десяти лет и давал преимущество синдикатам игроков над индивидуальными участниками.

Рассмотрение дела назначено на 25-26 августа. Результат процесса может иметь значительные последствия:

финансовые – для Norsk Tipping;

системные – для регулирования азартных игр в Европе.

Речь идет не только о компенсациях, но и о том, как в будущем будут трактоваться ошибки в лицензированных игорных системах.

