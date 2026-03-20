Ошибка на миллионы: чиновница потеряла работу из-за "сбоя" в законе про казино

В Эстонии уволили советницу с 30-летним стажем работы в парламенте из-за ошибки в тексте закона, которая временно освободила онлайн-казино от налогообложения. Норму уже исправили, а потому бюджет страны не останется без поступлений миллионов евро.

Об инциденте сообщил эстонский общественный вещатель ERR. Ошибка возникла при внесении изменений в закон: в тексте формулировку "игры на удачу" заменили на "игры на мастерство". Из-за этого онлайн-казино формально перестали подпадать под действие налога.

В парламенте Эстонии (Рийгикогу)подтвердили, что последствия могли быть ощутимыми для бюджета. Как отмечает ERR, недополученные средства могли составить около 4 млн евро.

Ошибку исправили, и новая редакция закона вступила в силу с 1 марта. В то же время ситуация имела кадровые последствия.

Советницу Кадри Тальвик уволили после внутреннего расследования. Генеральный секретарь Рийгикогу Индрек Сирк заявил, что чиновница знала об ошибке еще в январе, но не сообщила руководству. Само руководство канцелярии узнало об инциденте через неделю – уже в медиа.

В то же время, Тальвик объяснила, что законопроект разрабатывался ускоренно, а нагрузка была большой. Она также добавила, что процедура сообщения о таких ошибках не была четко определена.

Советница после увольнения получит компенсацию за 13,38 календарных дней неиспользованного отпуска. При этом она имеет право подать жалобу на директиву о наложении дисциплинарного наказания директору канцелярии Рийгикогу или же иск в Административный суд Таллина в течение 30 дней со дня, в который уведомлена об увольнении.

Что теперь прописано в законе

Для всех онлайн-игр в Эстонии с 1 марта снова действует единый налог в 5,5%. Изначально проблема возникла из-за неточных формулировок в законе о налоге на азартные игры.

В результате этого онлайн-игры, сочетающие элементы игр на навыки и случай, временно не подпадали под действие налоговых норм. Такая ситуация создала правовую "дыру", которой могли воспользоваться операторы дистанционного гемблинга, уменьшая свои налоговые обязательства.

Законодатели признали, что норма противоречит принципам равного налогообложения и угрожает стабильности бюджетных поступлений. Парламент принял поправки к закону, направленные на устранение неточностей. Документ теперь четко закрепляет единый налог для всех видов онлайн-гемблинга, независимо от того, идет ли речь об играх случая или об играх на навыки.

