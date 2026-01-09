Азартный игрок подали на онлайн-казино в суд из-за закона 300-летней давности: чего хочет истец

Житель американского штата Мичиган Майкл Кестер подал иск к онлайн-казино DraftKings и FanDuel, обвинив их в несоблюдении установленных правил защиты прав потребителей, что привело к причинению вреда. Юристы компаний назвали это неверным толкованием закона 300-летней давности.

Как сообщает Gambling News, DraftKings не ввел правило, которое требовало бы от клиентов обязательного периода "охлаждения", а вместо этого позволяет им делать ставки и играть сразу. В результате лично он в 2022-2023 годах неоднократно повышал свои лимиты на азартные игры, которые в конце концов достигли 25 тыс. долларов.

"Если бы не было этой немедленной возможности увеличить лимиты игр, истец смог бы сдержать игровой импульс и избежать попадания в разрушительный цикл азартных игр, который нанес ему значительный ущерб", – говорится в иске.

Адвокаты Кестера назвали это нарушением существующих гарантий защиты клиентов, разработанных для предотвращения развития у людей безрассудного игрового поведения и зависимости. Причем подобные нарушения происходят в разных штатах – не только в Мичигане, но и в Колорадо, Коннектикуте, Айове, Луизиане и Нью-Йорке.

Закон 300-летней давности

В FanDuel, который также является объектом той же жалобы, заявили, что речь идет о юридическом толковании документа, которому более 300 лет. Речь идет об Уставе Анны, который предусматривает, что игроки могут возместить от казино свои потери сверх определенного порога.

Сначала целью такой нормы было предотвратить банкротства игрозависимых и облегчить последствия лудомании (хотя в 18 веке, когда этот закон только ввели, о таких терминах еще даже речь не шла). Впрочем, представители казино считают, что с точки зрения сегодняшнего дня, этот закон кажется крайне произвольным, позволяя игрокам играть без риска.

Генеральный прокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швальд уже выступил за закрытие иска, поскольку Устав Анны не применяется в эпоху федерально легализованных и признанных спортивных азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее игрок из Пуэрто-Рико подал в суд на казино в Лас-Вегасе, в котором проиграл $75 тыс. Мужчина обвиняет игорное заведение в том, что ему позволили оформить немалый заем и продолжать играть, несмотря на то, что он был в неадекватном состоянии.

