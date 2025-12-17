Азартный игрок проиграл $75 тыс. и подал иск на казино: что рассказал в суде

Азартный игрок из Пуэрто-Рико подал в суд на казино в Лас-Вегасе, в котором проиграл $75 тыс. Мужчина обвиняет игорное заведение в том, что ему позволили оформить немалый заем и продолжать играть несмотря на то, что он был в неадекватном состоянии.

Согласно исковым документам, инцидент произошел 23 января 2024 года. По словам истца, 64-летнего адвоката Майкла Дюка Томсона, последним, что он помнит, было то, как он около полуночи покидал зал для блэкджека с высокими лимитами в отеле Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе.

При себе он имел фишки на сумму "несколько тысяч долларов". А уже следующее его воспоминание – как он проснулся на следующее утро в наручниках, прикованный к стене в комнате охраны казино. Причем на его него в течение нескольких часов были оформлены кредитные маркеры на $75 тыс. Позже ему также объявили обвинения в мошенничестве, которые сняли после полного возмещения убытков.

Томсон утверждает, что был давним клиентом Aria с "безупречной" репутацией плательщика займов, но в ту ночь ему подмешали наркотики. Истец подчеркивает, что его недееспособность "была очевидной для любого", но ни один работник казино не вмешался и не оказал ему медицинскую помощь, как того требуют правила ответственного гемблинга.

Учитывая это, он обвинил казино в том, что в заведении не приняли никаких мер для обеспечения его безопасности, более того – позволили ему продолжать играть в азартные игры, после чего насильно задержали без оказания помощи.

Кроме того, ему не предоставили исчерпывающих ответов на вопрос о том, что с ним произошло той ночью в Вегасе, а лишь простым образом описали очевидную цепочку событий. Но истец отмечает, что вся дальнейшая информация о его состоянии и обстоятельствах задержания находится в исключительной компетенции и под контролем Aria и ее материнской компании MGM и не была предоставлена.

Теперь истец требует от суда признать уже погашенные маркеры недействительными. Также Томсона требует рассмотрения дела с участием присяжных, размер компенсации должен определить суд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Федеральный апелляционный суд США отклонил иск жителя Нью-Джерси Сэма Антара, который проиграл в казино $24 млн. Несмотря на то что, истец утверждал, что стал жертвой азартной зависимости из-за действий компании MGM, судья решил, что оператор азартных игр не несет юридической ответственности за значительные финансовые потери азартных игроков.

