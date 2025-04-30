Азартный игрок проиграл $24 млн и подал иск на онлайн-казино: что решил суд

Федеральный апелляционный суд США принял решение в пользу американской компании MGM Resorts и постановил, что оператор игорного бизнеса не несет юридической ответственности за значительные финансовые потери азартных игроков. Таким образом, был отклонен иск жителя Нью-Джерси Сэма Антара, который утверждал, что стал жертвой азартной зависимости из-за действий компании.

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Как сообщает Casino.org, Антар называет себя патологическим игроком, он требовал компенсацию за более чем $24 млн, проигравший в онлайн-казино BetMGM и Borgata Online в течение 2019-2020 годов. Мужчина утверждает, что компания намеренно поощряла его к игре, несмотря на знание его зависимости.

В иске Антара говорится, что представители VIP-программы MGM направили ему более 1800 сообщений с бонусами и предложениями, подстрекая продолжать играть. Он назвал это целенаправленной попыткой извлечь выгоду от его зависимости.

Впрочем, 28 апреля Апелляционный суд Третьего округа отверг эти обвинения. Судья Джейн Рот провозгласила, что, согласно законодательству штата Нью-Джерси, казино не обязаны нести ответственность за игроков, которые не могут контролировать себя.

Кроме того, суд не признал рекламные кампании MGM мошенническими или вводящими в заблуждение. Таким образом, судейская коллегия отклонила иск из-за отсутствия доказательств каких-либо незаконных действий со стороны оператора.

Кроме того, апелляционная инстанция признала необоснованным заявление о том, что услуги MGM не имели стоимости для игрока с зависимостью. Суд отметил, что даже в случае проигрыша игрок получает обещанное – развлекательный опыт.

Также OBOZ.UA сообщал, что другой азартный игрок из Нидерландов выиграл суд против компаний Corona и BML Group, управлявших онлайн-казино Betsson, Kroon Casino и Orange Casino. Игровые операторы теперь обязаны выплатить истцу более полумиллиона евро – сумма состоит из средств, которые мужчина проиграл в казино, а также процентов "за их использование".

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