Игрок отсудил полмиллиона евро за проигрыши в казино: как ему удалось вернуть деньги

Игрок из Нидерландов выиграл суд против компаний Corona и BML Group, которые управляли онлайн-казино Betsson, Kroon Casino и Orange Casino. Игорные операторы теперь обязаны выплатить истцу более полмиллиона евро – сумма состоит из средств, которые мужчина проиграл в казино, а также процентов "за их использование".

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Так, истец затребовал с ответчиков проценты с даты внесения депозитов (депозиты совершались в 2014 году).Эти проценты составили 144 622 евро. Суммарно иск составил почти 530 тыс. евро, сообщает Рengespill.

Иск был подан в 2024 году. В его обосновании иска игрок указал на тот факт, что на момент проигрышей казино не имели нидерландской гемблинг-лицензии. А значит, фирмы не имели законных оснований ориентироваться на нидерландских потребителей. Так, Betsson только в феврале 2024 года приобрела легальное нидерландское онлайн-казино Goldrun, но и это решение еще ожидает одобрения местного регулятора.

Суд согласился с истцом и признал соглашение об участии в азартных играх недействительным, поскольку казино действовали без лицензии. Вместе с отзывом соглашения должны быть возвращены и все средства, постановил суд.

Комментируя этот случай, представитель юридической фирмы Dynamit Netherland отметил, что теперь игроки могут взыскивать с нелицензированных операторов азартных игр не только суммы давних проигрышей, но и проценты за пользование чужими денежными средствами.

И это могут быть сотни тысяч евро. Таким образом судебное решение может повлиять на другие судебные процессы.

В свете решения суда Betsson уже объявила, что рассматривает постановление и "обдумывает свои следующие шаги". Это дело стало уже второй юридической неудачей Betsson в этом году в отношении несанкционированных операций в Нидерландах. Отдельное решение ранее подтвердило, что Betsson также задолжала 119 634 евро за предоставление услуг без лицензии.

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