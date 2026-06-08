Азартный игрок проиграл в онлайн-казино $162 тыс.: почему суд встал на его сторону

Оператора азартных игр обязали выплатить почти 144 тысяч долларов из-за игрока, который оставил на игорной платформе более 162 тысяч долларов. Отмечается, что он был клиентом игорной платформы LFG Gaming с июля 2023 года по март 2024 года.

Как сообщает Tribuna.com, соответствующий приговор вынес суд Кюрасао по иску фонда защиты игроков SBGOK, который представлял интересы азартного игрока пользователя из Филиппин. Штраф LFG Gaming должна уплатить вместе с владельцем мастер-лицензии Gaming Services Provider (GSP).

Причина иска

Главным основанием для судебного разбирательства стало систематическое и грубое нарушение международных стандартов ответственной игры со стороны онлайн-казино:

несмотря на очевидные признаки лудомании у клиента и ежемесячные потери около 20 000 долларов , оператор полностью игнорировал регулярные просьбы игрока заблокировать его счет ;

, оператор полностью ; вместо ограничения доступа казино продолжало начислять пользователю фрибеты и бонусы , искусственно стимулируя его к новым ставкам;

, искусственно стимулируя его к новым ставкам; помимо нарушений правил ответственной игры, компания LFG Gaming принимала денежные ставки от пользователя, не имея официальной лицензии на ведение игорной деятельности на территории Филиппин.

Решение суда

Суд признал виновными в правонарушении обе компании, поскольку лицензиат GSP был обязан осуществлять жесткий контроль за действиями своего сублицензиата. Ввиду того, что компания LFG Gaming полностью проигнорировала судебные слушания и была исключена из торгового реестра, суд установил четкий механизм взыскания средств:

в первую очередь выплатить назначенную сумму должен непосредственный оператор казино;

если LFG Gaming не покроет убытки, вся финансовая ответственность в полном объеме ложится на компанию GSP;

в случае выплаты средств мастер-лицензиат GSP получит юридическое право попытаться взыскать указанный финансовый ущерб с бывших фактических владельцев недобросовестного казино.

Ранее OBOZ.UA сообщал об азартном игроке из Пуэрто-Рико, который подал в суд на казино в Лас-Вегасе, в котором проиграл $75 тыс. Мужчина обвинил игорное заведение в том, что ему позволили оформить немалый заем и продолжать играть несмотря на то, что он был в неадекватном состоянии.

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