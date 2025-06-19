Азартный игрок рискнул и сделал ставку в $2,4 млн: каким оказался выигрыш

Пользователь криптовалютной букмекерской платформы Polymarket заработал более 58 тыс. долларов, когда поставил деньги на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ключевую ставку. Нюанс заключается в том, что он рискнул потерять 2,5 млн долларов.

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Об этом сообщили на странице Polymarket в соцсети Х. Впрочем, на момент ставки, вероятность того, что Федрезерв сохранит ставку, оценивалась в 98%.

"Этот трейдер только что поставил $2,4 млн, чтобы выиграть $2,45 млн, если ФРС сегодня не изменит ставки. Разумная ставка?" – написали в соцсети платформы и позже добавили, что "этот трейдер был прав" и что средства он заработал всего за 1 час.

Решение ФРС: как объяснили сохранение ставки

По итогам заседания 18 июня ФРС, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа немедленно снизить базовую процентную ставку, сохранила ее целевой диапазон на уровне 4,25-4,5%. Регулятор отметил, что экономика США продолжает расти стабильными темпами, а рынок труда остается крепким.

"Хотя колебания чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти устойчиво. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда – стабильной. Инфляция остается несколько повышенной", – говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

В ФРС отметили, что в долгосрочной перспективе стремятся достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. Несмотря на некоторое снижение неопределенности относительно экономического прогноза, риски все еще сохраняются.

В то же время ФРС продолжит сокращение объемов государственных облигаций, долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг в своем портфеле. "Комитет твердо настроен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", – подчеркнули в заявлении.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года на Polymarket был установлен абсолютный рекорд по количеству запущенных маркетов (рынков ставок) - более 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

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