Такого в истории Polymarket еще не было: на платформе установлен новый рекорд

В апреле 2025 года на криптовалютной букмекерской платформе Polymarket был установлен абсолютный рекорд по числу запущенных маркетов (рынков ставок) – свыше 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

Видео дня

Как сообщает The Block, начавшийся в конце 2024-го рост только набирает обороты, хотя активность в торгах немного упала – количество активных трейдеров просело с январского пика в 462 тыс. до 330 тыс. в апреле. Это может говорить о легком размытии внимания: маркетов становится больше, но хайпа на каждый – меньше.

Платформа оценивает общий объем ставок, сделанных в апреле, в чуть меньше чем $900 миллионов – почти втрое меньше январского рекорда ($2,6 миллиарда). Это говорит о смещении акцентов – пользователи теперь проявляют более вдумчивый подход, продуманные запуски и придерживаются качественной механики. Это может говорить о переходе рынка от безумного хайпа к более зрелой фазе.

Наибольший ажиотаж на Polymarket сейчас наблюдается в спортивных категориях, в частности, на рынках, связанных с итогами чемпионата NBA и Лиги чемпионов. На втором месте – геополитические прогнозы. Так, в числе самых обсуждаемых рынков — эскалация в американо-китайских торговых отношениях и конфликт между Индией и Пакистаном.

Ранее Polymarket признали достаточно точной в вопросе предсказаний событий, которые должны произойти. Согласно результатам исследования, проведенного специалистом по обработке данных Алексом Маккалоу на рынках Polymarket "явно прослеживается предвзятость", к основным причинам которой он отнес:

склонность к согласию;

стадный инстинкт;

низкую ликвидность.

По данным аналитика, за месяц до решения события показатель находится на достаточно высоких уровнях в районе 90%. При этом Маккалоу считает, что инвесторы, как правило, переоценивают вероятность события лишь на 1-2 пункта.

В то же время, долгосрочные прогнозы – более точные, потому что в них, как правило, есть маловероятные элементы. Например, на выборы президента США на платформе было заявлено 17 кандидатов, но очевидными победителями были только кандидаты от основных партий – Дональд Трамп и Камала Харрис.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Polymarket подверглась так называемой "атаке управления". Это позволило одному пользователю подделать результаты события, связанного с Украиной, на $7 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!