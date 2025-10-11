Азартный игрок выиграл джекпот и подал в суд: в чем обвиняет казино

Американец Джоэл Варагас-Гутьеррес выиграл джекпот в Лас-Вегасе и подал на казино иск в суд. Мужчина обвинил администрацию заведения в халатности из-за того, что его не защитили от нападавших, которые пытались отобрать его деньги.

Как сообщает The Daily Mail, инцидент произошел в прошлом году. Теперь игрок требует компенсировать ему 15 тыс. долларов морального ущерба, а также оплаты медицинских счетов и судебных расходов.

По словам истца, 12 декабря он выиграл в слот-машине Mummy джекпот в размере 2,6 тысячи долларов. Пока он ждал, чтобы сотрудники игорного заведения обработали выплату, мужчина перешел продолжил игру за соседней машиной.

Тогда двое мужчин и одна женщина, которые также выступают ответчиками в иске, подошли к машине и "увидев отображенный джекпот, начали громко заявлять, что это они выиграли", утверждает Джоэл Варагас-Гутьеррес. Когда он сказал, что это его выигрыш, его "встретили враждебностью и угрозами" – ему сказали идти прочь и сказали, что это их выигрыш.

В целях самозащиты игрок ударил одного из мужчин, которые ему угрожали, после чего началась драка. В результате женщина дала истцу пощечину, а ее знакомые повалили его на землю.

"К сожалению, охранников все еще не было, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и напряжение ... В результате инцидента мистер Варагас-Гутьеррес получил физические травмы, а также психический и эмоциональный стресс, которые требовали профессионального медицинского лечения, и эти симптомы наблюдаются до сих пор", – говорится в иске.

Теперь Джоэл Варагас-Гутьеррес требует 15 тыс. долларов в качестве компенсации ущерба, а также оплату адвокатских и судебных расходов и рассмотрения дела присяжными.

