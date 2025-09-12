Проиграл $16 тыс. в казино и выпрыгнул с лайнера: в США подало в суд на азартного игрока

Американец Джей Гонсалес-Диас выпрыгнул с круизного лайнера, совершавшего 7-дневное морское путешествие, чтобы не платить долг казино, расположенному на борту судна. Во время плавания мужчина проиграл в азартные игры более $16 тыс. Чтобы вернуть деньги, игорное заведение подало на мужчину в суд.

Как сообщает CBS News, иск подала компания Royal Caribbean, которой принадлежит 12-палубный лайнер Rhapsody of the Seas. Он отправился в круиз из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико до Барбадоса 31 августа, но во время досмотра Таможенной и пограничной службы 7 сентября, когда лайнер почти вернулся обратно, неподалеку от порта Сан-Хуана пассажир выпрыгнул в воду.

Камеры видеонаблюдения сняли, как проезжавший мимо гидроцикл подобрал Гонсалеса-Диаса и отвез на берег. Позже сотрудники таможенной службы Пуэрто-Рико обнаружили его вблизи здания Капитолия Пуэрто-Рико. При себе он имел $14,6 тыс. наличными, два телефона и пять документов, удостоверяющих личность.

Мужчина сообщил офицерам, что он прыгнул с круизного лайнера, потому что "не хотел сообщать о валюте, которая была у него, потому что думал, что с него уплатят пошлину за ввоз валюты". На самом же деле оказалось, что он забронировал место на лайнере на имя Джереми Диас, и задолжал круизной линии $16 710,24. В исковой жалобе Royal Caribbean говорится, что эта сумма "почти исключительно связана с расходами на казино и азартные игры".

Сейчас мужчине вменяют попытку уклонения от требований о декларировании денежных средств при въезде в Соединенные Штаты – если его признают виновным, ему грозит до $250 тыс. штрафа и/или до 5 лет заключения. Сейчас суд разрешил Гонсалесу-Диасу выйти на свободу под залог.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американка подала в суд на казино Bally's Atlantic City, утверждая, что заведение отказалось выплатить ей более $2,5 млн после выигранного джекпота из-за якобы технической ошибки. Федеральный суд разрешил делу двигаться дальше, отклонив ходатайство казино о его закрытии.

