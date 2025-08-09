Азартный игрок выиграл в казино почти 400 раз за день: какую сумму получил

В США азартный игрок совершил практически невозможное, сорвав почти 400 джекпотов в игровых автоматах за один день в казино. Таким образом он выиграл более 1,8 млн долларов.

Об этом сообщили в самом казино, 25 июля мужчина по имени Махер Оуда выиграл в течение суток 389 джекпотов в отеле-казино Seminole Hard Rock в городе Тампа, штат Флорида. Среди самых крупных его выигрышей в тот день:

170 тыс. долларов в слоте Lock It Link;

99,3 тыс. долларов в Panda Magic Dragon Link;

в игре Golden Century Dragon Link игрок получил сразу два больших приза – 115 тыс. и 143 тыс. долларов.

Это уже назвали одной из самых запоминающихся игровых сессий в истории игорного заведения.

"Такие истории демонстрируют, насколько увлекательным и полезным может быть визит в Seminole Hard Rock Tampa. Невероятный день этого гостя, безусловно, уникален, и всегда приятно видеть, как кто-то переживает такие незабываемые впечатления", – сказал вице-президент и помощник генерального менеджера Seminole Hard Rock Tampa Джозеф Вагнер.

Однако такая феноменальная серия выигрышей уже вызвала активные дискуссии в соцсетях. Некоторые пользователи выразили сомнения относительно законности такого количества джекпотов за один день, другие же вспомнили собственные рекорды, хотя они были значительно скромнее.

На платформах, в частности Reddit, также обсуждали, мог ли игрок участвовать в рекламных кампаниях казино и как именно финансировал свою игровую сессию. Тем более, учитывая то, что Махер Оуда является довольно известным гемблером в соцсетях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в США планируют ограничить налоговые отчисления для профессиональных игроков – даже при минимальной прибыли придется платить налоги с большей суммы, чем реально заработано. Согласно новым нормам, убытки, связанные с азартными играми, больше нельзя будет вычитать в полном объеме от выигрышей. Вместо этого предлагается установить ограничение на уровне 90% годового выигрыша. Это означает, что даже при минимальной фактической прибыли игроки обязаны будут платить налог с "бумажного дохода".

