США предлагают рекордно увеличить налоги на азартные выигрыши: что известно

В США планируют ограничить налоговые отчисления для профессиональных игроков, вместо полного вычета расходов позволят вычесть лишь 90% от выигрыша. Это означает, что даже при минимальной прибыли придется платить налоги с большей суммы, чем реально заработано.

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Согласно новым нормам, убытки, связанные с азартными играми, больше нельзя будет вычитать в полном объеме из выигрышей . Об этом пишет Unabated.

Вместо этого предлагается установить ограничение на уровне 90% годового выигрыша. Это означает, что даже при минимальной фактической прибыли игроки обязаны будут платить налог с "бумажного дохода".

Сейчас в США профессиональные игроки могут подавать налоговые декларации как физлица, которые ведут собственное дело. Это позволяет им вычитать не только убытки от проигрышей, но и расходы, связанные с профессиональной деятельностью, в частности:

расходы на поездки на турниры или казино;

оплату проживания;

комиссию тренеров или аналитических сервисов;

другие расходы, признаваемые "бизнес-расходами".

Таким образом, если игрок выиграл $100 000, а потратил $95 000, он декларирует чистый доход $5 000 и уплачивает налог только с этой суммы. По новой поправке, поддержанной в Сенате с минимальным перевесом голосов (51–50), все виды расходов и игровые, и деловые теперь учитываются в одном лимите, который не может превышать 90% от выигрыша. Например:

выигрыш: $101 000;

фактические расходы: $100 000;

максимально разрешенные вычеты: $90 900;

налогооблагаемая база: $10 100;

реальная прибыль: $1 000.

В результате игрок будет вынужден уплатить налог с суммы, значительно превышающей его фактический доход. Законопроект вызвал особое возмущение в профессиональных кругах. Известный американский покерист Фил Гелфонд на своих платформах объяснил, что эти правила могут де-факто сделать профессиональную игру убыточной даже при условии прибыльной статистики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, планы Таиланда стать лидером туризма в Азии благодаря открытию казино оказались под угрозой. Правительство королевства отложило рассмотрение законопроекта о создании интегрированных развлекательных комплексов с игровыми зонами. Главной причиной стал провал в коммуникации с населением.

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