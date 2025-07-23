Азартный игрок заработал на ставках $150 тыс.: какую тактику выбрал

Пользователь криптобетинговой платформы Polymarket менее чем за год заработал на ставках на события почти $143 тыс. (то есть в среднем примерно по $12 тыс. в месяц). Такую прибыль ему принесла довольно необычная тактика – он каждый раз выбирал, что то или иное событие не сбудется.

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Согласно информации со страницы юзера Parz1val, общий оборот его ставок с августа 2024 года превышает $18,5 млн. Сейчас его портфель оценивается в почти $98 тыс., а количество заключенных сделок достигает почти 3,4 тыс.

Одной из самых выгодных позиций стала ставка против релиза чат-бота с функцией искусственного интеллекта GPT-5 до 31 июля – он владеет более 22 тыс. акций со средней ценой 72 центов, при нынешней цене 90 центов. Текущая стоимость позиции – более $20,5 тыс., с прибылью $3 978 (+24%).

Также он удерживает большие объемы акций в рынках, связанных с геополитическими и технологическими событиями, в частности:

Против запуска беспилотного сервиса Robotaxi от Tesla до августа : $7 650 (+13%);

: $7 650 (+13%); Против ударов США по Йемену до августа : $5 834 (+17%);

: $5 834 (+17%); Против встречи Трампа с Джеромом Пауэллом до 31 июля : $5 684 (+1,4%);

: $5 684 (+1,4%); Против встречи Трампа с Илоном Маском до конца июля : $4 871 (+6%);

: $4 871 (+6%); Против достижения Bitcoin уровня $130 тыс. в июле : $3 942 (+5%);

: $3 942 (+5%); Против встречи Трампа с Папой Римским до августа : $2 892 (+5%);

: $2 892 (+5%); Против визита Трампа в Израиль до августа: $2 829 (+2%).

Parz1val присоединился к платформе в августе 2024 года и стал заметным игроком на фоне роста популярности криптоплатформ для прогнозирования политических и финансовых событий. Его прибыльная стратегия базируется преимущественно на скепсисе относительно краткосрочных прорывов в технологиях и дипломатии.

Как работает Polymarket?

Polymarket – это децентрализованная платформа прогнозов на базе блокчейна Polygon. Она позволяет пользователям делать криптовалютные ставки на события реального мира, в том числе политические, экономические, технологические и даже культурные.

Каждый вопрос формулируется в формате "да" или "нет", и трейдеры покупают токены в соответствии со своим мнением о вероятности наступления события. Основная идея – проверить коллективную мудрость рынка: чем больше людей верит в определенный результат, тем дороже становится соответствующий токен.

Популярность Polymarket растет на фоне политического напряжения в США, где ожидается ослабление регулирования криптоиндустрии. Это может открыть путь к легализации подобных платформ в США, ранее остававшихся в "серой зоне" из-за ограничений Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в США официально закрыли две проверки в отношении Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

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