Азартный игрок заработал на ставках $150 тыс.: какую тактику выбрал
Пользователь криптобетинговой платформы Polymarket менее чем за год заработал на ставках на события почти $143 тыс. (то есть в среднем примерно по $12 тыс. в месяц). Такую прибыль ему принесла довольно необычная тактика – он каждый раз выбирал, что то или иное событие не сбудется.
Согласно информации со страницы юзера Parz1val, общий оборот его ставок с августа 2024 года превышает $18,5 млн. Сейчас его портфель оценивается в почти $98 тыс., а количество заключенных сделок достигает почти 3,4 тыс.
Одной из самых выгодных позиций стала ставка против релиза чат-бота с функцией искусственного интеллекта GPT-5 до 31 июля – он владеет более 22 тыс. акций со средней ценой 72 центов, при нынешней цене 90 центов. Текущая стоимость позиции – более $20,5 тыс., с прибылью $3 978 (+24%).
Также он удерживает большие объемы акций в рынках, связанных с геополитическими и технологическими событиями, в частности:
- Против запуска беспилотного сервиса Robotaxi от Tesla до августа: $7 650 (+13%);
- Против ударов США по Йемену до августа: $5 834 (+17%);
- Против встречи Трампа с Джеромом Пауэллом до 31 июля: $5 684 (+1,4%);
- Против встречи Трампа с Илоном Маском до конца июля: $4 871 (+6%);
- Против достижения Bitcoin уровня $130 тыс. в июле: $3 942 (+5%);
- Против встречи Трампа с Папой Римским до августа: $2 892 (+5%);
- Против визита Трампа в Израиль до августа: $2 829 (+2%).
Parz1val присоединился к платформе в августе 2024 года и стал заметным игроком на фоне роста популярности криптоплатформ для прогнозирования политических и финансовых событий. Его прибыльная стратегия базируется преимущественно на скепсисе относительно краткосрочных прорывов в технологиях и дипломатии.
Как работает Polymarket?
Polymarket – это децентрализованная платформа прогнозов на базе блокчейна Polygon. Она позволяет пользователям делать криптовалютные ставки на события реального мира, в том числе политические, экономические, технологические и даже культурные.
Каждый вопрос формулируется в формате "да" или "нет", и трейдеры покупают токены в соответствии со своим мнением о вероятности наступления события. Основная идея – проверить коллективную мудрость рынка: чем больше людей верит в определенный результат, тем дороже становится соответствующий токен.
Популярность Polymarket растет на фоне политического напряжения в США, где ожидается ослабление регулирования криптоиндустрии. Это может открыть путь к легализации подобных платформ в США, ранее остававшихся в "серой зоне" из-за ограничений Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в США официально закрыли две проверки в отношении Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.
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