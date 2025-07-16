В США закрыли расследование против Polymarket: что это значит

В США официально закрыли две проверки в отношении криптобетинговой платформы Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщил анонимный источник Bloomberg, знакомый с ходом дел. Расследования активно продвигались в финальные недели каденции Джо Байдена, но недавно Polymarket получила от Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) письма о завершении следственных действий. Ни одна из сторон – ни платформа, ни представители обоих ведомств – комментариев не предоставили.

Это еще один пример изменения регуляторного вектора после прихода новой администрации. Сейчас в Вашингтоне отмечают так называемую "Криптонеделю", продвигая законопроекты, которые положительно повлияли на рынок виртуальных активов, включая новый исторический максимум курса биткоина.

Polymarket получила особую популярность на фоне предвыборной гонки в 2024 году, позволяя пользователям заключать криптовалютные пари на результаты выборов. В то же время это вызвало подозрения у регуляторов: речь шла о возможном нарушении предыдущего мирового договора, который обязывал платформу ограничить доступ для пользователей из США.

Ситуация обострилась после выборов в ноябре, когда Федеральное бюро расследований провело обыск в доме CEO Polymarket Шейна Коплана в Нью-Йорке. Он назвал это "последней попыткой администрации Байдена давить на оппозиционные проекты" и с иронией вспомнил, что ранее у него изъяли телефон.

В криптоиндустрии действия Трампа восприняли как поддержку после нескольких лет жестких ограничений. В ближайшее время Конгресс может передать президенту первый крупный законопроект по цифровым активам.

Polymarket находилась под отдельным надзором со стороны CFTC. В январе 2022 года компания заключила мировое соглашение с регулятором, пообещав запретить доступ для трейдеров из США. Однако следователи подозревали, что граждане продолжали играть через VPN.

Закрытие обоих расследований может открыть Polymarket путь к возвращению на рынок США. Это может предусматривать регистрацию в качестве биржи фьючерсов или приобретение лицензированного оператора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года на Polymarket был установлен абсолютный рекорд по количеству запущенных маркетов (рынков ставок) – более 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

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