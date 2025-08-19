Бабушка десяти внуков выиграла 2 миллиона долларов в лотерею: на что потратит свой выигрыш

Бабушка из Пенсильвании, которая имеет 10 внуков и преодолела рак молочной железы, выиграла рекордный лотерейный приз в более чем 2 миллиона долларов, играя в онлайн-игру MONOPOLY с прогрессивным джекпотом. Полученные деньги она планирует потратить на ремонт своего фермерского дома и создание уюта для большой семьи.

Видео дня

Об этом пишет People. В мире ежедневно случаются истории, которые доказывают, что жизнь может измениться в один миг. Именно так произошло с 42-летней Николь Уолтер из округа Уоррен, штат Пенсильвания.

Женщина, которая преодолела рак молочной железы и сердечный приступ, неожиданно выиграла рекордный приз в лотерее – более 2 миллионов долларов. В августе 2024 года Николь, "гордая бабушка десяти внуков", играла в онлайн-игру MONOPOLY с прогрессивным джекпотом, доступную в Пенсильванской лотерее. Она рассказала, что играла вместе со своим парнем.

"Я сидела с телефоном в руках, он тоже играл рядом, и сказал: "Давай попробуем Монополию". Вдруг мой экран погас, а потом высветились цифры – 2 миллиона долларов. Я была настолько шокирована, что сначала даже ничего не сказала", – отметила она.

Сумма выигрыша составила 2 021 096,49 долларов и это самый большой интернет-приз, который когда-либо выиграл игрок в Пенсильвании. По информации издания Николь Уолтер не просто счастливая игрок. В 2023 году ей поставили диагноз рак молочной железы, после чего она прошла курс лучевой терапии.

До этого женщина также пережила сердечный приступ. Несмотря на все трудности, она сумела восстановиться и не потеряла оптимизма. Николь призналась, что планирует использовать выигрыш для ремонта своего фермерского дома, который она купила у близкого друга. "Это дом, который я люблю, и теперь я смогу сделать его еще лучше для своей большой семьи", – поделилась победительница.

Чиновники Пенсильванской лотереи отметили, что история Николь – это не только личный праздник, но и вклад в развитие социальных программ. Ведь с момента запуска онлайн-игр в 2018 году они уже принесли более 500 миллионов долларов прибыли для поддержки пожилых жителей штата.

"Мы счастливы вручить этот приз Николь Уолтер. Ее выигрыш напоминает, что жизнь может измениться в одно мгновение. В то же время он помогает финансировать жизненно важные программы для пожилых людей Пенсильвании", – подчеркнул министр доходов Пенсильвании Пэт Браун.

"Невероятная история Николь напоминает нам, что мы ежедневно являемся частью важных моментов в жизни наших игроков. Мы гордимся тем, что можем помогать пожилым людям благодаря этим программам", – отметил исполнительный директор лотереи Дрю Свитко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США нашли счастливчика, который выиграл $348 миллионов в лотерею Mega Millions – он точно угадал все пять выигрышных чисел, а также специальное число – "мегаболл". Но чтобы не ждать десятилетиями, пока ему выплатят приз частями, победитель решил получить меньшую сумму, но на руки – $155,6 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!