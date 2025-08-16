В США нашли владельца джекпота на $348 млн: его первая покупка может удивить

В США нашли счастливчика, который выиграл $348 миллионов в лотерею Mega Millions – он точно угадал все пять выигрышных чисел, а также специальное число – "мегаболл". Но чтобы не ждать десятилетиями, пока ему выплатят приз частями, победитель решил получить меньшую сумму, но на руки – $155,6 млн.

Об этом сообщили организаторы лотереи Virginia Lottery, поскольку счастливый билет был продан именно в штате Вирджиния – в городе Берджесс. Розыгрыш состоялся 27 июня, а примерно четыре недели спустя победитель пришел в штаб-квартиру Virginia Lottery и предъявил свой билет. В нем совпали все победные числа:

18;

21;

29;

42;

50;

Mega Ball – 2.

Официально об этом сообщили только 14 августа. Такая конспирация очевидна – владелец такой суммы решил остаться анонимным, чтобы не привлекать внимание прессы или недоброжелателей.

Законодательство штата Вирджинии позволяет любому победителю приза стоимостью $1 млн и более получить его анонимно. Поэтому организаторы не раскрыли даже пол победителя, но уточнили, что на полученную сумму он первым делом купит газонокосилку с нулевым радиусом.

Отмечается, что победитель имел выбор: получить джекпот в виде равных ежегодных платежей в течение 30 лет или же в виде единовременной выплаты в размере $155,6 млн до уплаты налогов. Они выбрали наличный вариант.

22 июля исполнительный директор Virginia Lottery Халид Джонс посетил магазин E&C Mid Atlantic, где был продан счастливый билет, и вручил его вице-президенту чек на $50 тыс.

Стоит отметить, что это лишь десятый джекпот Mega Millions, выигранный в штате Вирджиния за все время существования Mega Millions и четвертый в 2025 году в целом. Также победители забрали следующие суммы:

18 апреля – $112 млн;

25 марта – $349 млн;

17 января – $112 млн.

Впрочем, эта сумма далеко не рекордная. В 2023 году объединение игроков Saltines Holdings из Флориды сорвало куш в $1,6 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жительница Южной Каролины выиграла $507 000 в лотерею Palmetto Cash 5, много лет играя с одной и той же комбинацией чисел. Джекпот накапливался 23 розыгрыша подряд и стал для женщины самым большим выигрышем в жизни.

