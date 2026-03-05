Бабушка выиграла джекпот во время поездки в машине: куда пенсионерка потратит средства

Бабушка из Северной Каролины (США) Аннет Теннал выиграла джекпот в $676 572, играя в цифровую лотерею прямо с телефона во время поездки. Женщина планирует использовать выигрыш для погашения своих долгов и покупки нового автомобиля для своей семьи.

На пассажирском сиденье, пока ее муж был за рулем, Аннет приобрела билет мгновенной игры всего за 10 долларов и через несколько минут на экране появилась ее невероятная победа, которая после налогообложения составила около $487202.

По словам счастливой победительницы, сначала она не могла поверить в реальность выигрыша и буквально "кричала от радости", когда результаты появились на экране. Муж Аннет сперва не понимал, что происходит, пока его жена праздновала. Представители лотереи подтвердили, что шансы выиграть этот джекпот составляли 1 к 3,1 миллиона, а сама игра является одной из 66 доступных цифровых мгновенных лотерейных игр онлайн.

Теннал уже получила свой выигрыш в штаб-квартире лотереи и планирует потратить деньги на погашение части долгов и приобретение нового автомобиля, а также для финансовой стабильности семьи. Бабушка назвала выигрыш "настоящим счастливым случаем", отметив, что даже маленькая попытка играть в онлайн-лотерею навсегда изменила ее жизнь.

