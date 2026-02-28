"Просто растерялся": пенсионер в Украине сорвал первый в жизни куш в лотерее

Житель прифронтовой Лозовой в Харьковской области Владимир Федорович получил 190 тыс. грн в государственной лотерее. Это его самый большой выигрыш за все время участия, поэтому он не сразу поверил в свою удачу.

Об этом победитель рассказал в комментарии организатору лотерей "М.С.Л.". Мужчина поделился , что регулярно покупает билеты, но раньше выигрывал лишь небольшие суммы – за две зачеркнутые линии.

"Когда проверил билет, просто растерялся. Не сразу понял, что это правда", – отметил счастливчик.

На этот раз пенсионер приобрел сразу пять билетов по 30 грн. Один из них и оказался выигрышным.

Общая сумма расходов на участие составила 150 грн. Выигрыш в 190 тыс. грн превысил эту сумму более чем в тысячу раз.

По словам Владимира Федоровича, средства он планирует направить на бытовые нужды. Однако, на что именно, – не решил.

"Пенсия небольшая, даже приходится подрабатывать. Поэтому эти средства мне очень нужны", – рассказал он.

Мужчина участвует в розыгрышах много лет. Говорит, что ему важен сам процесс, особенно ощущение ожидания и надежды. "Когда покупаешь билет, будто снова позволяешь себе мечтать", – описал он свои чувства.

Напомним, эксперты по финансовой грамотности отмечают: лотерейный билет не стоит рассматривать как способ стабильного дохода. Вероятность крупного выигрыша всегда невысока, поэтому расходы должны оставаться в пределах личного бюджета.

