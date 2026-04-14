"Барселона" будет бита? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов
По мнению букмекеров, у мадридского "Атлетико" больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов в противостоянии с "Барселоной". После первого матча, завершившегося со счетом 2:0 в пользу "Атлетико", для "матрасников" действует коэффициент 1.32, тогда как для каталонцев – 3.40.
Впрочем, в самой ответной игре фаворитом является "Барселона". Так, рассказали в vbet:
- на ее победу действует коэффициент 1.82;
- на победу "Атлетико" – 4.10;
- на ничью – 4.40.
В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 7.00. А кроме того:
- 1:2 (победа "Барселоны") – 8.60;
- 1:3 (победа "Барселоны") – 11.00.
Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.
Игра пройдет 14 апреля на поле "Атлетико". Начало – 22:00 по Киеву.
В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии ПСЖ – "Ливерпуль". По данным букмекеров, после того, как в первом матче ПСЖ победил 2:0, на выход в 1/2 финала шансов больше у французов:
- на их проход действует коэффициент 1.17;
- для англичан – 5.10.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, накануне ответных матчей 1/4 финала Лига чемпионов букмекеры считают фаворитами на выход в полуфинал ПСЖ, "Атлетико", "Арсенал" и "Баварию". К играм эти команды подходят в статусе победителей первых матчей.
