"Барселона" будет бита? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, у мадридского "Атлетико" больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов в противостоянии с "Барселоной". После первого матча, завершившегося со счетом 2:0 в пользу "Атлетико", для "матрасников" действует коэффициент 1.32, тогда как для каталонцев – 3.40.

Впрочем, в самой ответной игре фаворитом является "Барселона". Так, рассказали в vbet:

на ее победу действует коэффициент 1.82;

на победу "Атлетико" – 4.10;

на ничью – 4.40.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 7.00. А кроме того:

1:2 (победа "Барселоны") – 8.60;

1:3 (победа "Барселоны") – 11.00.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 14 апреля на поле "Атлетико". Начало – 22:00 по Киеву.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии ПСЖ – "Ливерпуль". По данным букмекеров, после того, как в первом матче ПСЖ победил 2:0, на выход в 1/2 финала шансов больше у французов:

на их проход действует коэффициент 1.17;

для англичан – 5.10.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, накануне ответных матчей 1/4 финала Лига чемпионов букмекеры считают фаворитами на выход в полуфинал ПСЖ, "Атлетико", "Арсенал" и "Баварию". К играм эти команды подходят в статусе победителей первых матчей.

