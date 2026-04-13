Кто будет играть в 1/2 финала Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов всех пар

Накануне ответных матчей 1/4 финала Лига чемпионов букмекеры считают фаворитами на выход в полуфинал ПСЖ, "Атлетико", "Арсенал" и "Баварию". К играм эти команды подходят в статусе победителей первых матчей.

Так, рассказали в vbet, на выход ПСЖ в 1/2 финала действует коэффициент 1.10. Для их соперников – "Ливерпуля" – его установили на уровне 5.10. Первый матч между командами закончился со счетом 2:0 в пользу французов.

Впрочем, в ответном матче фаворитом является "Ливерпуль". Так:

на его победу действует коэффициент 2.39;

на победу ПСЖ – 2.43;

на ничью – 4.33.

На то, что в 1/2 финала выйдет "Атлетико" действует коэффициент 3.63. Для их соперников – "Барселоны" – он составляет 3.28. В первом матче "Атлетико" победило со счетом 2:0.

Тем не менее, в ответном матче букмекеры видят фаворитами каталонцев. В частности:

на их победу действует коэффициент 1.80;

на победу "матрасников" – 3.63;

на ничью – 4.40.

На то, что в 1/2 финала выйдет "Арсенал" действует коэффициент 1.04. Для их соперников – "Спортинга" – он составляет 7.00. В первом матче "Арсенал" победил со счетом 1:0.

"Арсенал" является фаворитом и в ответном матче. Так:

на его победу действует коэффициент 1.47;

на победу "Спортинга" – 6.50;

на ничью – 4.40.

На то, что в 1/2 финала выйдет "Бавария" действует коэффициент 1.12. Для их соперников – "Реала" – он составляет 4.70. В первом матче "Бавария" победила со счетом 2:1.

"Бавария" является фаворитом и в ответном матче. Так:

на ее победу действует коэффициент 1.56;

на победу "Реала" – 4.40;

на ничью – 5.20.

Матчи пройдут 14-15 апреля. Начало – 22:00 по Киеву.

В полуфиналах сыграют победители пар:

ПСЖ – "Ливерпуль" / "Реал" – "Бавария";

"Барселона" – "Атлетико" / "Спортинг" – "Арсенал".

Игры запланированы на 28-29 апреля и 5-6 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/4 финала Лиги конференций букмекеры считают главным претендентом на выход в финал английский "Кристал Пэлас". Украинский "Шахтер" 4-й в списке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!