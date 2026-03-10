"Ньюкасл" – "Барселона": букмекеры дали прогноз на центральную пару первого дня 1/8 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, испанская "Барселона" имеет более высокие шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов в противостоянии с английским "Ньюкаслом". На ее общую победу действует коэффициент 1.30, тогда как на соперников – 3.05.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Барселона" и в первом матче. На ее победу действует коэффициент 2.26. На победу "Ньюкасла" же установили коэффициент 2.92.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 3.99. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

Самым же вероятным счетом считается 1:0 в пользу "Барселоны" – для него действует коэффициент 1.81. А кроме того:

1:0 (победа "Ньюкасла") – 2.03;

1:1 – 2.14.

Наименее вероятным – 0:5 в пользу "Барселоны". Для него действует коэффициент 67.00.

Сама игра состоится 10 марта. Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 18 марта. Игра стартует в 19:45.

В 1/4 финала победитель пары сыграет либо с испанским "Атлетико", либо с английским "Тоттенхемом".

В этой же паре букмекеры видят фаворитом испанцев. Так:

для них действует коэффициент 1.29;

для "Тоттенхема" – 3.10.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же накануне 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал". Пару же ему, по ожиданиям, составит немецкая "Бавария".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!