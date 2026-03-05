Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

В преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал". Для его действует коэффициент 2.25. Пару же ему, по ожиданиям, составит немецкая "Бавария", для которой действует коэффициент 3.25.

Шансы испанской "Барселоны", рассказали в vbet, оцениваются в 3.55. А английского "Манчестер Сити" – 4.33.

Для английского "Ливерпуля" (3 место) действует коэффициент 5.50. Такой же – для действующего победителя турнира – французского ПСЖ, за который выступает игрок сборной Украины Илья Забарный.

Для испанского "Реала" установлен коэффициент 6.50. Он – 7-й в списке фаворитов на выход в финал турнира.

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 81.00. Меньше всего шансов на выход в финал специалисты дают турецкому "Галатасараю" – собственно, 81.00.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 10-11 и 17-18 марта. В них сыграют:

"Галатасарай" – "Ливерпуль";

"Атлетико" – "Тоттенхем";

"Аталанта" – "Бавария";

"Ньюкасл" – "Барселона";

"Байер" – "Арсенал";

ПСЖ – "Челси";

"Реал" – "Манчестер Сити";

"Буде-Глимт" – "Спортинг".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!