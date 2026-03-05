Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов
В преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал". Для его действует коэффициент 2.25. Пару же ему, по ожиданиям, составит немецкая "Бавария", для которой действует коэффициент 3.25.
Шансы испанской "Барселоны", рассказали в vbet, оцениваются в 3.55. А английского "Манчестер Сити" – 4.33.
Для английского "Ливерпуля" (3 место) действует коэффициент 5.50. Такой же – для действующего победителя турнира – французского ПСЖ, за который выступает игрок сборной Украины Илья Забарный.
Для испанского "Реала" установлен коэффициент 6.50. Он – 7-й в списке фаворитов на выход в финал турнира.
Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 81.00. Меньше всего шансов на выход в финал специалисты дают турецкому "Галатасараю" – собственно, 81.00.
Матчи 1/8 финала турнира пройдут 10-11 и 17-18 марта. В них сыграют:
- "Галатасарай" – "Ливерпуль";
- "Атлетико" – "Тоттенхем";
- "Аталанта" – "Бавария";
- "Ньюкасл" – "Барселона";
- "Байер" – "Арсенал";
- ПСЖ – "Челси";
- "Реал" – "Манчестер Сити";
- "Буде-Глимт" – "Спортинг".
