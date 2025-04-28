"Барселона" поборется с "Интером": назван фаворит в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Интером" букмекеры видят фаворитом испанскую команду. На ее победу дейтсвует коэффициент 1.66, тогда как для "Интера" – 5.00.

Видео дня

На то, что матч завершится вничью действует коэффициент 4.20. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу команды из Милана.

Тем не менее, самым вероятным счетом считается именно ничейный – 1:1. Для него установлен коэффициент 7.00. А кроме того:

2:1 (победа "Барселоны") – 8.80;

2:0 (победа "Барселоны") – 9.10.

Меньше всего букмекеры верят в то, что игра завершится со счетом 3:0 в пользу "Интера". На такой исход действует коэффициент 35.00. А также:

2:3 (победа "Интера") – 26.00;

1:3 (победа "Интера") – 26.00;

0:2 (победа "Интера") – 22.00.

Фаворитом является "Барселона" и на общую победу – по сумме двух матчей. Для нее действует коэффициент 1.48, тогда как для "Интера" – 2.65.

Сама игра состоится 30 апреля на поле "Барселоны". Ответвнй матч пройдет 6 мая в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в миланский "Интер" – на его победу дают коэффициент 5.50.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!