Определен главный фаворит Лиги Чемпионов 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

Перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в миланский "Интер" – на его победу дают коэффициент 5.50.

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Вторым претендентом на победу букмекеры видят парижский ПСЖ. Для него действует коэффициент 3.25.

Для лондонского "Арсенала" действует коэффициент 3.50. И он третий в списке претендентом на победу в турнире.

Самой же вероятной парой финалистов букмекеры видят ПСЖ – "Барселона". Для нее действует коэффициент 2.50. А кроме того:

"Арсенал" – "Барселона" – 2.90;

ПСЖ – "Интер" – 4.50;

"Арсенал" – "Интер" – 5.30.

Напомним: матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29-30 апреля и 6-7 мая. В них сыграют:

"Арсенал" – ПСЖ;

"Барселона" – "Интер".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. По сравнению с февральским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира.

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