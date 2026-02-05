"Барселона" против "Реала": букмекеры назвали фаворита чемпионата Испании

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26. На ее триумф действует коэффициент 1.67 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Реал". Для него действует коэффициент 2.20.

Для остальных же клубов действуют коэффициенты от 101.00 до 4501.00. Т.е., по мнению букмекеров, реальных претендентов на титул осталось всего 2.

В настоящее время в Примере сыграно уже 22 тура – однако некоторые команды провели лишь 21 матч. На верху таблицы 2 клуба:

"Барселона", набравшая 55 очков (провела 22 игры);

"Реал", у которого 54 пункта (22 матча).

Третьим идет "Атлетико", набравший 45 пунктов (22 матча). На 4 месте "Вильярреал", имеющий 42 очка (21 игра).

В зоне вылета – "Райо Вальекано", у которого 22 очка за 22 матча. А также:

"Леванте" – 18 очков (21 игра).

"Овьедо" – 16 очков (22 матча).

Лучшим же бомбардиром турнира в настоящее время является Килиан Мбаппе из "Реала". За 21 матч он забил 22 гола, из которых 8 с пенальти.

Вторым идет Ведат Муричи из "Мальорки". У него 15 голов в 21 матче, из которых 5 с пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания общего этапа Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас", занявший 10 место в турнирной таблице. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" (6 место в таблице).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!