Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После окончания общего этапа Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас", занявший 10 место в турнирной таблице. На его победу действует коэффициент 4.00. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" (6 место в таблице) – он 6-й в списке с кофэффициентом 13.00.

Для французского же "Страсбурга", рассказали в vbet, установлен коэффициент 6.00. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для испанского "Райо Вальекано" (5 место) действует коэффициент 9.00. Такой же установлен для немецкого "Майнца" (7 место)

Пятая – "Фиорентина". Для нее установили коэффициент 9.50.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф 3-х клубов, для которых определили коэффициент 501.00. Это:

"Шкендия" (Северная Македония, 22 место);

"Дрита" (Косово, 20 место);

КуПС (Финляндия, 21 место).

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций пройдут 19 и 26 февраля. В них сыграют:

КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша);

"Ноа" (Армения) – АЗ (Нидерланды);

"Зриньски" (Босния) – "Кристал Пэлас" (Англия);

"Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия);

"Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция);

"Дрита" (Косово) – "Целье" (Словения);

"Сигма" (Чехия) – "Лозанна-Спорт" (Швейцария);

"Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия).

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!