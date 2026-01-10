"Барселона" против "Реала": букмекеры назвали фаворита финала Суперкубка Испании

Букмекеры считают фаворитом финала Суперкубка Испании "Барселону". На ее победу в основное время действует коэффициент 2.00, тогда как для соперника – "Реала" – установлен 3.42.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.08. Т.е., наименее вероятный из возможных.

Самым же вероятным счетом для основного времени поединка букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.95. Наименее вероятным – 3:0 в пользу "Реала", 31.50.

Больше шансов у каталонцев и на победу в серии пенальти. Для них действует коэффициент 6.00, тогда как для мадридцев – 6.30.

Матч пройдет 11 января в аравийской Джидде. Начало – 21:00 по Киеву.

В полуфиналах турнира:

"Барселона" победила "Атлетик" со счетом 5:0.

Голы забивали Торрес, Фермин, Баргаджи и дважды Рафинья.

"Реал" выиграл у "Атлетико" – 2:1.

За "Реал" забили Вальверде и Родриго. За "Атлетико" – Серлотт.

