"Барселона" сразится с ПСЖ: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В матче 2 тура Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет против французского ПСЖ. Букмекеры же видят фаворитом испанцев – на их победу действует коэффициент 1.76, тогда как на французов – 4.05.

Об этом рассказали в Favbet. Там отметили: на ничью же действует коэффициент 4.40.

В то же время самым вероятным счетом матча букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 7.30. А кроме того:

2:1 (победа "Барселоны") – 9.50.

2:2 – 11.50.

2:0 (победа "Барселоны") – 12.50.

Меньше всего специалисты верят в победу ПСЖ со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 35.00. А также:

0:2 (победа ПСЖ) – 23.00.

1:3 (победа ПСЖ) – 22.00.

2:3 (победа ПСЖ) – 21.00.

Игра состоится 1 октября на поле "Барселоны". Начало – 22:00 по Киеву.

В 1 туре Лиги чемпионов "Барселона" победила английский "Ньюкасл" со счетом 2:1.

В свою очередь, ПСЖ одолел итальянскую "Аталанту" – 4:0.

