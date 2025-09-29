Кто станет новым обладателем Кубка Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира. Перед играми же 1/32 финала, шансы дончан оценивались в 2.00 – т.е., ныне они немного снизились. А для киевлян действовал коэффициент 2.50 – таким образом, их шансы выросли.

Третьим претендентом на победу, рассказали в Favbet, является харьковский "Металлист 1925". Для него действует коэффициент 7.00.

Четвертой сенсационно "идет" "Буковина". Для представителя 1-й лиги установили коэффициент 15.00.

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 30.00 и доходят до 250.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу 2 команд – для них действует самый низкий коэффициент 250.00. Это:

"Нива" (Винница).

"Агротех" (Тишковка).

Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу проходит при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование охватывает представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.

В частности, к участию в турнире привлечены:

16 команд Украинской Премьер-Лиги.

32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).

4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.

16 команд региональных ассоциаций футбола.

В настоящее время турнир находится на стадии 1/8 финала. Базовыми днями проведения игр определены 28-30 октября. В них сыграют:

"Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово).

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк).

"Агротех" (Тишковка) – "Феникс-Мариуполь".

"Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь).

"Чернигов" – "Лесное" (Киев).

ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов).

"Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск).

"Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница).

Первыми указаны команды-хозяева. Противостояние состоит из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

