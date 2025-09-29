Кто станет новым обладателем Кубка Украины по футболу: букмекеры дали прогноз
Перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира. Перед играми же 1/32 финала, шансы дончан оценивались в 2.00 – т.е., ныне они немного снизились. А для киевлян действовал коэффициент 2.50 – таким образом, их шансы выросли.
Третьим претендентом на победу, рассказали в Favbet, является харьковский "Металлист 1925". Для него действует коэффициент 7.00.
Четвертой сенсационно "идет" "Буковина". Для представителя 1-й лиги установили коэффициент 15.00.
Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 30.00 и доходят до 250.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу 2 команд – для них действует самый низкий коэффициент 250.00. Это:
- "Нива" (Винница).
- "Агротех" (Тишковка).
Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу проходит при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование охватывает представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.
В частности, к участию в турнире привлечены:
- 16 команд Украинской Премьер-Лиги.
- 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).
- 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.
- 16 команд региональных ассоциаций футбола.
В настоящее время турнир находится на стадии 1/8 финала. Базовыми днями проведения игр определены 28-30 октября. В них сыграют:
- "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово).
- "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк).
- "Агротех" (Тишковка) – "Феникс-Мариуполь".
- "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь).
- "Чернигов" – "Лесное" (Киев).
- ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов).
- "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск).
- "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница).
Первыми указаны команды-хозяева. Противостояние состоит из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
