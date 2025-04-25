"Барселона" сразится с "Реалом": названо фаворита финала Кубка Испании

В финальном матче Кубка Испании по футболу, в котором сыграют "Барселона" и мадридский "Реал" букмекеры видят фаворитом каталонскую команду. На ее победу в основное время матча действует коэффициент 2.20, тогда как на "Реал" – 3.10. Сама игра состоится 26 апреля на нейтральном поле – "Ла Картуха" в Севилье, также известном как "Олимпийский".

Видео дня

Меньше всего же аналитики верят в то, что основное время поединка завершится вничью. На это действует коэффициент 3.80.

В то же время, если дело все же дойдет до овертаймов, фаворитом в них букмекеры также видят "Барселону". На ее победу в дополнительное время действует коэффициент 11.00, тогда как на "Реал" – 12.00.

А вот в серии пенальти фаворитов нет. И для "Барселоны", и для "Реала" действует одинаковый коэффициент 13.00.

В целом же, по прогнозу букмекеров, самым вероятным счетом для основного времени поединка считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.70. А кроме того:

2:1 (победа "Барселоны") – 9.60;

2:2 – 10.50;

1:2 (победа "Реала") – 11.00.

Меньше всего же они верят в победу "Реала" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 25.00. А также:

2:3 (победа "Реала") – 20.00;

1:3 (победа "Реала") – 18.00;

3:0 (победа "Барселоны") – 18.00;

3:2 (победа "Барселоны") – 17.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в миланский "Интер" – на его победу дают коэффициент 5.50.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!