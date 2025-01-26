'Барселона' – 'Валенсия': в каком составе играют и на кого ставят букмекеры

В воскресенье, 26 января, в 22:00 по киевскому времени, в Барселоне на стадионе "Олимпико" состоится матч 21-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" примет "Валенсию". Хозяева матча считаются фаворитами – букмекеры ставят на победу "Барсы" с коэфициентом 1.26, на ничию – 6.30, а на "Валенсию" – 11.00.

Видео дня

На данный момент каталонцы занимают 3-е место в лиге с 39 очками, опережая соперников на 23 очка ("Валенсия" – на предпоследнем, 19-м месте), при этом "Барселона" – одна из четырех команд, которая провела только 20 игр. Стартовый состав: Щенсный – Бальде, Гарсия, Кубарси, Кунде – Фермин Лопес, Касадо, Де Йонг – Рафинья, Торрес, Ямаль.

"Валенсия" заметно прибавила в качестве после смены главного тренера. Изменения к лучшему были заметны с первого же матча под руководством Карлоса Корберана, а в последней игре Кубка Испании против "Реал Сосьедада" команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. До этого сыграв вничью с "Севильей" 1:1. Стартовый состав: Мамардашвили – Гайя, Таррега, Гасиоровски, Фулькье – Риоха, Герра, Пепелу, Лопес – Дуро, Алмейда.

У "Валенсии" травмированы латераль Тьерри Коррейя, центрбек Муктар Диакаби и ненужный форвард Рафа Мир. Также поединок из-за дисквалификации будет вынужден пропустить основной центральный защитник "Летучих мышей" Кристиан Москера.

Но статистика личных встреч неутешительная для "Лос Чес". За 8 последних очных поединков им удалось взять ничью с каталонским грандом лишь однажды – в декабре позапрошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что полиция Испании арестовала футболиста Ла Лиги Кике Саласа – ему грозит до 3 лет лишения свободы. 22-летнего защитника ФК "Севилья" подозревают в мошенничестве со ставками в матчах со своим участием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!