Баскетболист-рекордсмен попал под следствие из-за азартных игр: в чем подозревают звезду НБА

Свободный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Малик Бизли попал под расследование федеральной прокуратуры США из-за подозрения в причастности к ставкам на матчи лиги. Скандал может обернуться для него проблемами в карьере и уже сейчас затормозил подписание выгодного для него контракта.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ознакомленные источники. Адвокат 28-летнего защитника клуба "Детройт Пистонс" Стивен Хейни утверждает, что пока спортсмену официально обвинения не объявляли.

"Речь идет только о расследовании. Мы надеемся, что никто не будет делать преждевременных выводов", – говорит юрист.

В НБА подтвердили, что сотрудничают с прокуратурой. "Мы работаем вместе со следствием федеральной прокуратуры", – отметил представитель баскетбольной лиги Майк Басс.

Расследование в отношении Бизли началось через 14 месяцев после громкого скандала с Джонтеем Портером из баскетбольного клуба "Торонто", которого дисквалифицировали из-за участия в схемах со ставками. Он признал себя виновным в мошенничестве, связанном с передачей инсайдерской информации. Подобное расследование касалось и игрока "Майами" Терри Розье, однако обвинений ему не предъявляли.

В деле Портера выяснилось, что один из игроков сделал ставку на $80 тыс. на то, что Портер не выполнит свои статистические показатели, и эта ставка могла принести выигрыш в более чем $1 млн.

В прошлом сезоне Бизли подписал однолетний контракт с "Детройтом" на 6 миллионов долларов. Команда заинтересована переподписать его на долгосрочный контракт, но из-за следствия дальнейшие переговоры могут быть поставлены на паузу. В регулярном сезоне Бизли установил клубный рекорд – 319 трехочковых.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что полиция Испании арестовала футболиста Ла Лиги Кике Саласа – ему грозит до трех лет лишения свободы. 22-летнего защитника ФК "Севилья" подозревают в мошенничестве со ставками в матчах с его участием.

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