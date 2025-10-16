"Бавария" сразится с "Боруссией": букмекеры назвали фаворита матча немецкой Бундеслиги
В центральном матче 7 тура немецкой Бундеслиги сыграют мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Букмекеры видят фаворитом действующих чемпионов – на их победу действует коэффициент 1.33, тогда как на дортмундцев – 7.50.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 6.30. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Боруссии".
В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 8.90. А кроме того:
- 2:1 (победа "Баварии") – 9.20.
- 2:0 (победа "Баварии") – 10.00.
- 3:1 (победа "Баварии") – 10.00.
- 3:0 (победа "Баварии") – 10.50.
Меньше всего же букмекеры верят в победу "Боруссии" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 49.00. А также в счет:
- 0:2 (победа "Боруссии") – 35.00.
- 1:3 (победа "Боруссии") – 35.00.
- 2:3 (победа "Боруссии") – 35.00.
Игра пройдет 18 октября на поле "Баварии". Начало – 19:30 по Киеву.
После первых 6 туров "Бавария" занимает 1 место, имея 18 очков из 18 возможных. Команда:
- 6 раз победила.
- 0 матчей свела к ничьей.
- 0 раз проиграла.
- Забила 25 голов.
- Пропустила 3.
"Боруссия" идет второй с 14 очками. У команды:
- 4 победы.
- 2 ничьи.
- 0 поражений.
- 12 забитых голов.
- 4 пропущенных.
