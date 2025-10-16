"Бавария" сразится с "Боруссией": букмекеры назвали фаворита матча немецкой Бундеслиги

В центральном матче 7 тура немецкой Бундеслиги сыграют мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Букмекеры видят фаворитом действующих чемпионов – на их победу действует коэффициент 1.33, тогда как на дортмундцев – 7.50.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 6.30. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Боруссии".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 8.90. А кроме того:

2:1 (победа "Баварии") – 9.20.

2:0 (победа "Баварии") – 10.00.

3:1 (победа "Баварии") – 10.00.

3:0 (победа "Баварии") – 10.50.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Боруссии" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 49.00. А также в счет:

0:2 (победа "Боруссии") – 35.00.

1:3 (победа "Боруссии") – 35.00.

2:3 (победа "Боруссии") – 35.00.

Игра пройдет 18 октября на поле "Баварии". Начало – 19:30 по Киеву.

После первых 6 туров "Бавария" занимает 1 место, имея 18 очков из 18 возможных. Команда:

6 раз победила.

0 матчей свела к ничьей.

0 раз проиграла.

Забила 25 голов.

Пропустила 3.

"Боруссия" идет второй с 14 очками. У команды:

4 победы.

2 ничьи.

0 поражений.

12 забитых голов.

4 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" идет 14-м.

