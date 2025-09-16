"Бавария" сразится с "Челси": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 1 тура Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против английского "Челси". Букмекеры видят фаворитом немцев – на их победу действует коэффициент 1.69, тогда как на их соперников – 4.75.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.25. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу англичан.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:

2:1 (победа "Баварии") – 9.10;

2:0 (победа "Баварии") – 10.00.

Меньше всего верят в победу "Челси" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 38.00. А кроме того:

1:3 (победа "Челси") – 27.00;

2:3 (победа "Челси") – 26.00;

0:2 (победа "Челси") – 24.00.

Игра состоится 17 сентября на поле "Баварии". Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

