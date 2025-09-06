Назван главный фаворит на получение 'Золотого мяча 2025': рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в августе.

"Заявив о себе в дортмундской "Боруссии", француз не сумел проявить себя в "Барселоне". Но его переход из в ПСЖ полностью себя оправдал: он уверенно лидирует в гонке за "Золотым мячом". И его позиции вполне заслуженные – ПСЖ набрал великолепный ход, а Дембеле стал её ключевой фигурой", – охарактеризовали Дембеле в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок испанской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Который, по сравнению с августовским рейтингом, сохранил свою позицию.

На третьем месте – португалец Витинья из ПСЖ. Он также сохранил свою позицию.

Также, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Рафинья (Бразилия, "Барселона") – сохранил место;

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") – сохранил место;

Дезире Дуе (Франция, ПСЖ) – сохранил место;

Хвича Кварцхелия (Грузия, ПСЖ) – сохранил место;

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") – сохранил место;

Нуно Мендеш (Португалия, ПСЖ) – сохранил место;

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – сохранил место.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

