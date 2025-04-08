"Бавария" сразится с "Интером": кого считают фаворитом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" примет на своем поле миланский "Интер". Игра состоится 8 апреля, а фаворитом в ней букмекеры видят хозяев поля – на их победу действует коэффициент 1.97, тогда как для итальянцев – 3.85.

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На то, что матч завершиться вничью действует коэффициент 3.65. Т.е., по мнению букмекеров, у "Интера" больше шансов на ничью, чем на победу.

"Бавария" является фаворитом и на выход в 1/2 финала по сумме 2-матчей. Для нее действует коэффициент 1.76, тогда как для "Интера" – 2.13.

Вместе с тем, самым вероятным счетом завтрашнего матча букмекеры видят 1:1. Для него действует коэффициент 6.20. А кроме того:

1:0 (победа "Барварии") – 8:40;

2:1 (победа "Баварии") – 9.00;

2:0 (победа "Баварии") – 9.40;

0:0 – 9.80.

Меньше всего они верят в счет 0:3 в пользу "Интера". Для него действует коэффициент 30.00. А также:

2:3 (победа "Интера") – 26.00;

1:3 (победа "Интера") – 23.00;

3:2 (победа "Баварии") – 21.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в паре "Арсенал" – "Реал" фаворитом на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов является испанская команда. Однако, по мнению букмекеров, в первом матче победит "Арсенал".

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