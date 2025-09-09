БЭБ выявило миллиардные махинации с выигрышами "Космолота": суд решил снять арест со счетов компании

Шевченковский районный суд г. Киева снял арест с 4,5 млрд грн из общей суммы в 6 млрд грн, заблокированной на счетах оператора азартных игр "Спейсикс" (работает под брендом "Космолот"). Решение касается обвинений, выдвинутых Бюро экономической безопасности (БЭБ), – в уклонении оператором от налогов на сумму более 1 млрд грн.

Расследование велось более года – БЭБ сообщало о его начале в апреле-2024. Схемы, о которых заявляло бюро, включали фиктивные расходы на рекламу и вывод средств из-под налогообложения.

Следствие установило, что компания выплачивала игрокам выигрыши под видом возврата средств – депозитов, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх. Таким образом суммы "уводили" из-под налога на доходы физлиц и военного сбора.

В результате в ноябре 2024 года Шевченковский суд Киева арестовал на счетах "Космолота" 6 млрд грн – средства, с которых, по версии БЭБ, не уплачивались налоги. В сумму вошли:

5,7 млрд грн – выигрыши, которые казино переводило игрокам (из них 1,2 млрд грн были уплачены действительно как выигрыши, а 4,5 млрд – под видом возврата депозитов );

выигрыши, которые казино переводило игрокам (из них 1,2 млрд грн были уплачены действительно как выигрыши, а ); 301,2 млн грн – сумма операций компании, которые были "на бумаге" отнесены к расходам ("уплата роялти XGEN SOLUTIONS LTD"), но, по данным следствия, расходами на самом деле не являлись.

Однако в конце августа-2025 суд "переписал" решение. В новых постановлениях (№129670419 и №129670420) суд признал 4,5 млрд грн "возвратом депозитов".

То есть суд согласился с версией компании о том, что и игроки якобы добровольно внесли 4,5 млрд грн в "Космолот" и почти сразу "попросили вернуть". В итоге компанию освободили от уголовной ответственности за присвоение в особо крупных размерах и обязали вернуть неуплаченные налоги, а также заплатить пеню – 7,5% от суммы.

В то же время в БЭБ отмечали, что тщательно проверяли операции с указанными 4,5 млрд грн. В частности, детективы допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили запросы в банковские и другие учреждения и т.д. В результате этих проверок БЭБ утверждало, что средства все же были выигрышами, а не депозитами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд снял арест с активов Pin-Up. В частности, был отменен арест уставного капитала компании "Укр Гейм Технолоджи" и снят запрет на внесение изменений в руководство и проведение регистрационных действий.

