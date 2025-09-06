Суд снял арест с активов Pin-Up: какое решение приняли

Печерский районный суд Киева принял ряд решений по активам, связанным с делом онлайн-казино Pin-Up. В частности, был отменен арест уставного капитала компании "Укр Гейм Технолоджи" и снят запрет на внесение изменений в руководство и проведение регистрационных действий.

Видео дня

Об этом сообщает Tribuna. Арест снят с имущества трех других украинских компаний – "Гарант Недвижимость", "Ресторан Купеческий Двор" и "Ресторан Монако", связанных с кипрской Podil Hotel Management LTD. Под запретом находились доли в уставном капитале и недвижимость в Киеве, включая гостиничный комплекс и ресторанные помещения.

Суд пришел к выводу, что правоохранителине предоставили достаточных доказательств причастности этих активов к преступной деятельности и финансированию агрессии РФ.

Ранее по этому делу суд конфисковал рекордные 2,6 млрд грн в пользу государства, из которых 2 млрд пошли на военные облигации, что стало крупнейшей спецконфискацией в истории Украины.

Директор украинского подразделения Pin-Up Алексей Попенко получил пятилетний приговор с трехлетним освобождением от наказания. Владелец казино Иван Зотько находится под домашним арестом, а экс-глава КРАИЛ Иван Рудый и член комиссии Евгений Яхний ожидают суда за неотзыв лицензии.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовят полный перезапуск лотерей. Главная проблема заключается в том, что последние 12 лет этот рынок работает, по сути, без контроля государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!