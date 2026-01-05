Бедность вместо заработка на казино: как риелтор потеряла $160 тыс. из-за сообщений в WhatsApp

В штате Пенанг (Малайзия) 64-летняя риэлторка стала жертвой мошеннической схемы, замаскированной под инвестиции в "онлайн-казино". Женщина потеряла 759 950 малайзийских рингитов, что составляет примерно 160 тыс. долларов США.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности Malay Mail. Отмечается, что по данным полиции штат, потерпевшая получила сообщение в WhatsApp в середине октября 2025 года от неизвестного мужчины, который интересовался услугами по домашнему обслуживанию. Женщина передала ему контакт своей знакомой, якобы для дальнейшего общения.

Вскоре после этого контакта неизвестный продолжил общение, но уже не об услугах. Мужчина рассказал о "прибыльной инвестиционной возможности" под названием Casino Marina Bay, которая якобы позволяет зарабатывать значительные средства на вложенном капитале.

Полиция отмечает, что сначала женщина действительно увидела на своем счету небольшую "прибыль" в размере примерно $630. Это укрепило ее доверие к проекту.

В целом с 26 ноября по 8 декабря 2025 года женщина осуществила 20 переводов на восемь банковских счетов, принадлежащих разным компаниям. Общая сумма, которую она перевела, составила примерно 160 тысяч долларов.

Деньги она переводила, веря, что инвестирует средства в легальную платформу и зарабатывает на рисковых, но высокодоходных операциях.

Когда же риэлторка попыталась вывести "заработанные" средства, мошенники начали требовать новые платежи якобы для разблокирования вывода прибыли. После этого она осознала, что стала жертвой мошенничества.

По информации правоохранителей, этот случай классифицируется как мошенничество в соответствии с разделом 420 Уголовного кодекса Малайзии. Полиция Пенанга проводит расследование, чтобы установить виновных и выяснить детали деятельности этой схемы.

Мошенничества через WhatsApp и "онлайн-инвестиции": как это работает

Подобные мошеннические схемы все чаще связывают с социальными сетями и мессенджерами, в частности с WhatsApp. Жертвами становятся в основном люди старшего возраста, которым предлагают "быстрые прибыли" и "гарантированные доходы", а затем просят переводить деньги на банковские счета якобы партнерских компаний, показывая фальшивые прибыли для повышения доверия.

Правоохранители предупреждают, что такие схемы обычно не имеют никакой законной лицензии или подтвержденного механизма прибыли. Мошенники могут использовать вымышленные названия, чтобы создать впечатление легитимности.

Этот случай – один из нескольких только на территории Малайзии в последнее время, где люди теряли крупные суммы из-за мошеннических инвестиционных проектов, маскирующихся под возможности заработка в онлайн-казино или других финансовых платформах. Однако такие схемы обмана действуют по всему миру.

