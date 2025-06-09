Бельгия против Уэльса. Кто выиграет матч отбора на Чемпионат мира

В отборочном матче группы J на Чемпионат мира 2026 года Бельгия сразится с Уэльсом. Игра пройдет 9 июня в Бельгии и именно эту сборную букмекеры видят фаворитом. На ее победу действует коэффициент 1.47, тогда как на Уэльс – 7.40.

Видео дня

На ничью же определен коэффициент 4.50. Таким образом, считают в Favbet, у Уэльса больше шансов свести игру к миру, чем победить.

Самым вероятным же счетом букмекеры считают 2:0 в пользу Бельгии – для него действует коэффициент 7.00. А кроме того:

1:1 – 7.30;

1:0 (победа Бельгии) – 7.40;

2:1 (победа Бельгии) – 8.80;

3:0 (победа Бельгии) – 9.60.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу Уэльса – для него действует коэффициенты 42.00. А также:

3:1 и 3:2 (победа Уэльса) – по 35.00;

2:0 (победа Уэльса) – 27.00;

3:2 (победа Бельгии) – 22.00.

Сейчас Уэльс провел уже 3 матча в отборочном турнире. В них он одержал 2 победы. Еще 1 игру было сведено к ничьей. Это позволило Уэльсу занять промежуточное 1 место в группе из 5 команд.

Бельгия же сыграла только 1 матч. Его она завершила в ничью. В настоящее время команда занимает 4 место.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!