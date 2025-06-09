Бельгия против Уэльса. Кто выиграет матч отбора на Чемпионат мира
В отборочном матче группы J на Чемпионат мира 2026 года Бельгия сразится с Уэльсом. Игра пройдет 9 июня в Бельгии и именно эту сборную букмекеры видят фаворитом. На ее победу действует коэффициент 1.47, тогда как на Уэльс – 7.40.
На ничью же определен коэффициент 4.50. Таким образом, считают в Favbet, у Уэльса больше шансов свести игру к миру, чем победить.
Самым вероятным же счетом букмекеры считают 2:0 в пользу Бельгии – для него действует коэффициент 7.00. А кроме того:
- 1:1 – 7.30;
- 1:0 (победа Бельгии) – 7.40;
- 2:1 (победа Бельгии) – 8.80;
- 3:0 (победа Бельгии) – 9.60.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу Уэльса – для него действует коэффициенты 42.00. А также:
- 3:1 и 3:2 (победа Уэльса) – по 35.00;
- 2:0 (победа Уэльса) – 27.00;
- 3:2 (победа Бельгии) – 22.00.
Сейчас Уэльс провел уже 3 матча в отборочном турнире. В них он одержал 2 победы. Еще 1 игру было сведено к ничьей. Это позволило Уэльсу занять промежуточное 1 место в группе из 5 команд.
Бельгия же сыграла только 1 матч. Его она завершила в ничью. В настоящее время команда занимает 4 место.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.
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