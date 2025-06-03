Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является "Манчестер Сити" – для него действует коэффициент 5.50. Среди главных фаворитов турнира выделяются также:

ПСЖ – 6.00;

"Бавария" – 6.50.

Меньше всего аналитики верят в 4 клуба, для которых действует коэффициент 500.00. Это:

"Окленд Сити" (Новая Зеландия);

"Эсперанс Тунис" (Тунис);

"Мамелоди Сандаунз" (ЮАР);

"ВАК Касабланка" (Марокко).

Сам же Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля. Страной-хозяйкой турнира являются США.

Всего в турнире примет участие 32 клуба из 6 конфедераций. В частности, от Европы на КЧМ-2025 сыграют 12 клубов: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Атлетико" Мадрид", "Зальцбург".

Среди других участников выделяются американский "Интер" из Майями, где выступает Лионель Месси, аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", бразильские "Палмейрас" и "Фламенко".

Украинские поклонники футбола смогут увидеть трансляции поединков благодаря "Суспильному", информирует официальный сайт вещателя. Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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