"Бетис" сразится с "Челси". Кто станет победителем Лиги конференций: прогноз
Букмекеры считают "Челси" фаворитом на победу в Лиге Конференций. Для него действует коэффициент 1.41, тогда как для другого финалиста турнира – "Бетиса", – 2.99.
В целом же, считают в Favbet, у "Челси" больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:
- на победу "Челси" – 1.85;
- на "Бетис" – 4.50;
- на ничью – 3.65.
При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:
- 0:1 (победа "Челси") – 7.70;
- 0:2 (победа "Челси") – 8.40;
- 1:2 (победа "Челси") – 9.00;
- 0:0 – 9.20.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Бетиса" – для него действует коэффициент 33.00. А также:
- 3:2 (победа "Бетиса") – 29.00;
- 3:1 (победа "Бетиса") – 27.00;
- 2:3 (победа "Челси") – 22.00.
На победу в овертаймах для "Челси" действует коэффициент 10.00. Для "Бетиса" – 16.00.
А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для "Челси", и для "Бетиса" действует коэффициент 11.00.
В то же время, отметим, за последнее время шансы "Бетиса" победить в турнире выросли. Почти неделю назад, 20 мая, они оценивались ниже – коэффициент составлял 3.10.
А вот для "Челси" прогноз ухудшился – однако практически незаметно. Ранее он составлял 1.39.
Финал Лиги Европы запланирован на 28 мая. Игра пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!