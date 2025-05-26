"Бетис" сразится с "Челси". Кто станет победителем Лиги конференций: прогноз

Букмекеры считают "Челси" фаворитом на победу в Лиге Конференций. Для него действует коэффициент 1.41, тогда как для другого финалиста турнира – "Бетиса", – 2.99.

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В целом же, считают в Favbet, у "Челси" больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу "Челси" – 1.85;

на "Бетис" – 4.50;

на ничью – 3.65.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

0:1 (победа "Челси") – 7.70;

0:2 (победа "Челси") – 8.40;

1:2 (победа "Челси") – 9.00;

0:0 – 9.20.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Бетиса" – для него действует коэффициент 33.00. А также:

3:2 (победа "Бетиса") – 29.00;

3:1 (победа "Бетиса") – 27.00;

2:3 (победа "Челси") – 22.00.

На победу в овертаймах для "Челси" действует коэффициент 10.00. Для "Бетиса" – 16.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для "Челси", и для "Бетиса" действует коэффициент 11.00.

В то же время, отметим, за последнее время шансы "Бетиса" победить в турнире выросли. Почти неделю назад, 20 мая, они оценивались ниже – коэффициент составлял 3.10.

А вот для "Челси" прогноз ухудшился – однако практически незаметно. Ранее он составлял 1.39.

Финал Лиги Европы запланирован на 28 мая. Игра пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

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