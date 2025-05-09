Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2025": обновленный рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

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Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала Givemesport, игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья. Который, по сравнению с мартовским рейтингом, сохранил свое место.

На третьем месте – аргентинец Лаутаро Мартинес из "Интера". Его позиция значительно улучшилась – в марте он не входил даже в топ-10 претендентов.

В целом же, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") – поднялся на 1 позицию;

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") – опустился на 2 позиции;

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") – опустился с 1 места;

Педри (Испания, "Барселона) – поднялся в топ-10;

Джанлуиджи Доннарума (Италия, ПСЖ) – поднялся в топ-10;

Гарри Кейн (Англия, "Бавария") – опустился на 3 позиции;

Роберт Левандовский (Польша, "Барселона") – опустился на 3 позиции.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в первом квартале 2025 года в индустрии беттинга зафиксировали 63 случая подозрительных ставок. Это на 11% больше по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал 2024 года (57 случаев).

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