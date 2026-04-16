Без шансов для соперника "Шахтера": букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги конференций

По мнению букмекеров, у украинского "Шахтера" больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги конференций в противостоянии с нидерландским АЗ. После первого матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу украинцев, для "горняков" действует коэффициент 1.07, тогда как для их соперников – 9.00.

Впрочем, в самой ответной игре фаворитом является АЗ. Так, рассказали в vbet:

на его победу действует коэффициент 2.07;

на победу "Шахтера" – 3.69;

на ничью – 3.74.

Самым вероятным счетом поединка видится 1:0 в пользу АЗ – для него установили коэффициент 6.90. А кроме того:

2:1 (победа АЗ) – 8.20;

0:1 (победа "Шахтера") – 8.70.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 16 апреля на поле АЗ. Начало – 19:45 по Киеву.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии "Кристал Пэлас" – "Фиорентина". По данным букмекеров, после того, как в первом матче англичане победили со счетом 3:0, здесь шансов больше у "Кристал Пэлас":

на их проход в 1/2 финала действует коэффициент 1.01;

для итальянцев – 10.00.

Как сообщал OBOZ.UA, после первых матчей 1/4 финала Лиги конференций букмекеры считают главным претендентом на выход в финал английский "Кристал Пэлас". "Шахтер" 4-й в списке.

