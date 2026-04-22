Без шансов для "Тоттенхэма"? Букмекеры назвали главных кандидатов на вылет из АПЛ

По мнению букмекеров, действующий победитель Лиги Европы и участник 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" является одним из главных кандидатов на вылет из английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона 2025/26. На это действует коэффициент 1.80 – второй из всех команд, которым грозит понижение.

Для "Бернли", по данным vbet, действует коэффициент 1.001. Он – главный "претендент" на вылет.

Для "Вест Хэма", действует коэффициент 2.38. Он – третий в списке.

Четвертым идет "Ноттингем". Для участника 1/2 финала Лиги Европы установлен коэффициент 9.00.

Для "Лидса" действует коэффициент 51.00. Т.е., по мнению букмекеров, у этой команды шансов вылететь не так много.

В настоящее время в АПЛ сыграно 33 тура – однако некоторые команды провели меньшее количество игр. На последнем месте идет "Вулверхэмптон", у которого 17 очков и нет даже математических шансов на спасение.

На 19 месте идет "Бернли". У него 20 очков в 33 матчах. Выше него:

18 – "Тоттенхэм" – 31 очко (33 матча);

17 – "Вест Хэм" – 33 очка (33 матча);

16 – "Ноттингем" – 36 очков (33 матча);

15 – "Лидс" – 39 очка (33 матча).

Как сообщал OBOZ.UA, после победы в "лобовом" матче против "Арсенала" фаворитом на выигрыш АПЛ стал "Манчестер Сити". Для команды из Манчестера теперь действует самый низкий коэффициент из всех клубов, имеющих хотя бы теоретические шансы на триумф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!