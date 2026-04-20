"Манчестер Сити" или "Арсенал"? Букмекеры назвали фаворита на победу в АПЛ

После победы в "лобовом" матче против "Арсенала" фаворитом на выигрыш английской премьер-лиги 2025/26 (АПЛ) стал "Манчестер Сити". Для команды из Манчестера теперь действует самый низкий коэффициент из всех клубов, имеющих хотя бы теоретические шансы на триумф.

Так, по данным vbet, на то, что чемпионом станет "Манчестер Сити" выставлен коэффициент 1.67. Для "Арсенала", долгое время считавшемся главным претендентом на титул, этот показатель составляет 2.20.

Теоретические шансы на победу сохраняют еще 2 клуба. Это:

"Манчестер Юнайтед" – для него действует коэффициент 1001.00;

"Астон Вилла" – 4001.00.

В настоящее время в АПЛ сыграно 33 тура – однако некоторые команды провели меньшее количество игр. Возглавляет турнирную таблицу "Арсенал" – после 33 матчей у него:

70 очков;

21 победа;

7 ничьих;

5 поражений;

63 забитых мяча;

26 пропущенных.

"Манчестер Сити" провел на 1 игру меньше – и сейчас идет 2-м. У него:

67 очков;

20 побед;

7 ничьих;

5 поражений;

65 забитых мячей;

29 пропущенных.

В последних матчах турнира "Арсенал" сыграет против:

"Ньюкасла" (14 место);

"Фулхема" (12 место);

"Вест Хема" (17 место);

"Бернли" (19 место);

"Кристал Пэлас" (13 место).

"Манчестер Сити" предстоит сыграть против:

"Бернли" (19 место);

"Эвертон" (10 место);

"Брентфорд" (7 место);

"Борнмут" (8 место);

"Кристал Пэлас" (13 место);

"Астон Вилла" (4 место).

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии же 1/2 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней немецкую "Баварию". Вторым претендентом на победу является английский "Арсенал".

