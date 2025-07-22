Бездомный из США выиграл $1 миллион в лотерею: как потратит неожиданный выигрыш

Бездомный Армандо Видаль из Калифорнии выиграл 1 миллион долларов в лотерею, даже не догадываясь об этом сначала. Теперь он инвестирует в свою новую жизнь, с надеждой навсегда оставить прошлую жизнь на улицах.

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Об этом пишет People. История Армандо Видаля из Калифорнии – настоящая сказка наяву.

Когда-то он жил на улице после травмы, которая лишила его работы еще в 2008 году. Жизнь заставила его искать убежища в городе Сан-Луис-Обиспо, где он стал постоянным посетителем небольшого магазина Sandy's Deli & Liquor. Именно там он приобрел два скретч-билета Triple Red 777 по пять долларов.

Выигрыш казался ему мелким – всего 200 долларов. Но когда он показал билет менеджеру магазина Уилсону Самаану, тот спросил: "Что ты будешь делать с миллионом долларов?". Армандо не поверил своим ушам, именно так он узнал, что на самом деле стал победителем одного из главных призов Калифорнийской лотереи.

Менеджер даже отвез его в офис лотереи во Фресно, где выигрыш был подтвержден. Этот поворот судьбы мгновенно сделал мужчину медийной звездой – историю распространили местные и национальные СМИ. "Я просто не могу дождаться, чтобы исчезнуть с улиц", – сказал Видал.

Однако Армандо сохраняет спокойствие. Он не стремится к роскошной жизни, зато планирует найти стабильное жилье, завести двух собак и грамотно инвестировать часть средств. По словам представителей лотереи, Видаль стремится оставаться "гораздо менее заметным в будущем", поскольку его приоритет – личное спокойствие и новый старт.

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